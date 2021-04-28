الشوط الأول.. جالاتا سراي يتعادل سلبيا مع قونيا سبور في الدوري التركي

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي جالاتا سراي وقونيا سبور، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ٣٨ لبطولة الدوري التركي.

سيطر جالاتا سراي على مجريات الشوط الأول، وسدد لاعبوه ٨ تسديدات منها واحدة على مرمي قونيا سبور، لكن دون أن تهتر شباك قونيا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالآتي:

المرمى: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: شينير أوزبايراكلي – ماراكو – ريان دونك - عمر بيرم.

الوسط: أوغينكار إيتيبو - جيدسون فيرنانديش - إمري كلنتش – محمد كريم.

الهجوم: مصطفى محمد - خليل درويش.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بشكتاش المتصدر.

وسجل مصطفى منذ انضمامه لصفوف الأسود 7 أهداف في 12 مباراة.