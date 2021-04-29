مؤشر البورصة يتراجع 1.18% الأسبوع الماضي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10475 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.18% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 2.35% مغلقا الفترة عند 2085 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 1.6% مسجلا مستوى 1671 نقطة.

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3.7 مليار جنيه خسائر البورصة في أسبوع

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 3.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى 650.7 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى 654.4 مليار جنيه.

و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 1.46 %مغلقا عند 12704 نقطة.

بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 1.9 %مغلقا الفترة عند 2974 نقطة.