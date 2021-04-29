6 مايو.. حسابات وذكاء اصطناعى حلوان تطلق امتحانات الميد تيرم

تتابع كلية حاسبات وذكاء اصطناعى بجامعة حلوان فاعليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين بنسبة ٤٠% حضور للجامعة و٦٠% لنظام الاون لاين لكافة الفرق والاقسام تنفيذا للاجرائات الاحترازية من كورونا .



وكشف مسؤلو شئون طلاب كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان عن استعدادات الكلية لتنفيذ امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الثانى لكافة الفرق بنظام الاون لاين دون الحاجة لحضور الطالب للجامعة ابتداء من يوم الاربعاء ٦ مايو ٢٠٢١ .



وأشار مسؤلو شئون الطلاب الى ان مدة الامتحانات هى خمسة أيام فقط ومن المقرر ان تنتهى يوم ١١ مايو ٢٠٢٠ .



و اشار مسؤلى شئون الطلاب الى انه على جميع الطلاب متابعة الصفحة الرسمية للكلية للاطلاع على جداول الامتحانات و متابعة مستجدات الكلية .

جدير بالذكر انه بدٱت السبت الماضى ، ٨ جامعات حكومية في استقبال أوراق الأساتذة الراغبين للترشح لمنصب رئيس الجامعة وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة بكل من جامعات : (بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف ) .

