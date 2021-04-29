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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

6 مايو.. حسابات وذكاء اصطناعى حلوان تطلق امتحانات الميد تيرم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع كلية حاسبات وذكاء اصطناعى بجامعة حلوان فاعليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين بنسبة ٤٠% حضور للجامعة و٦٠% لنظام الاون لاين لكافة الفرق والاقسام تنفيذا للاجرائات الاحترازية من كورونا .


وكشف مسؤلو شئون طلاب كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان عن استعدادات الكلية لتنفيذ امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الثانى  لكافة الفرق بنظام الاون لاين دون الحاجة لحضور الطالب للجامعة  ابتداء من يوم الاربعاء ٦ مايو ٢٠٢١ .


وأشار مسؤلو شئون الطلاب الى ان مدة الامتحانات هى خمسة أيام فقط ومن المقرر ان تنتهى يوم ١١ مايو ٢٠٢٠ .

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و اشار مسؤلى شئون الطلاب الى انه على جميع الطلاب متابعة الصفحة الرسمية للكلية للاطلاع على جداول الامتحانات و متابعة مستجدات الكلية .

 

جدير بالذكر انه بدٱت  السبت الماضى ،  ٨ جامعات حكومية في استقبال أوراق الأساتذة الراغبين للترشح لمنصب رئيس الجامعة وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة بكل من جامعات : (بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف ) .
 

حاسبات وذكاء اصطناعى جامعة حلوان امتحانات الميد تيرم الامتحانات اخبار التعليم

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