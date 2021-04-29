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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير مستشفى عزل "عين شمس": نسبة الشفاء تزيد عن 92% وارتفاع إصابات كورونا .. ومديرة مكافحة العدوى: عالجنا 15 ألف مصاب كورونا بمستشفيات عين شمس

كورونا
كورونا

الدكتور أسامة أشرف: نسبة الشفاء من فيروس كورونا  تزيد في الشباب والسيدات

الدكتورة سامية عبده : مستشفيات جامعة عين شمس تستقبل 1.5 مليون مريض سنويا

 

قال الدكتور أسامة أشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاص بعزل مصابي فيروس كورونا، إن نسب الشفاء بين مصابي فيروس كورونا  تتخطي حاجز الـ 92%، وذلك بعد خضوعهم للعزل وتقديم بروتوكولات العلاج المعتمدة .

 

وأوضح الدكتور أسامة خلال تصريحاته لصدى البلد  أن  نسبة الشفاء من فيروس كورونا  تزيد في الشباب و في السيدات، مشيرا إلى أن الحالات الخطرة في كبار السن لوجود أمراض مصاحبة مثل ارتفاع السكر والضغط وأمراض القلب والكبد والكلي، لافتا الى انه توجد زيادة في استقبال اعداد كورونا  .

 

 

وشدد الدكتور اسامة علي اتباع كافة الاجراءات الاحترازية خلال الفترة الحالية وعدم التهاون بها لتفادي الاصابة بفيروس كورونا .

 

 

وقالت الدكتورة سامية عبده  مدير وحدة مكافحة العدوى بـ جامعة عين شمس ، انه تم علاج 15 الف مصابي كورونا منوهة الى أن مستشفيات جامعة عين شمس تستقبل مليونا ونصف المليون مريض سنويا

 

 

 وأضافت إن إجمالي الذين تلقوا اللقاح من جامعة عين شمس بلغ حتى الآن 3500  من الراغبين في الحصول على اللقاح  اختياريا.

 

 

ولفتت الى أن جامعة عين شمس كانت قد بدأت حملات التطعيم ضد ڤيروس كورونا  منذ التاسع من فبراير الماضي بلقاحي استرازنكا  وسينوفارم  ما بين جرعة أولي وثانية.

 

 

وتابعت انه سوف يتم افتتاح مستشفي طوارئ  جديد ومستشفي اطفال جديد، مشيرة الى ان مستشفي الطوارئ يحتوي علي  150 سريرًا و8 غرف رعاية ومستشفى جديد لجراحات الأطفال ومركز لعلاج الأورام وبنك دم متطور مركزى .

 

 

وأضاف الدكتورة سامية خلال تصريحاتها لصدى البلد ان تطوير وتخطيط مستشفيات جامعة عين شمس بالكامل  وانشاء المدينة الطبية سوف يرفع من شأن الجامعة عالميا ومحليا ، مشيرة الي ان مستشفيات الجامعة صرح كبير يشمل جميع التخصصات.

 

 

وأكدت نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس أن مستشفيات جامعة عين شمس تستقبل مليونا ونصف المليون مريض سنويا وتقديم الرعاية الصحية كاملة لهم منوهة الى انه بعد إنشاء مدينة طبية لجامعة عين شمس سوف يزداد استقبال الاعداد .

 

 

وأشارت الى ان القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا بهذا الشأن و تسعي لتحقيق رعاية صحية جيدة لجميع المصريين في جميع المستشفيات .

 

مستشفي عزل اخبار جامعة عين شمس

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