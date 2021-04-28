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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حكاية تاكسي لندن.. دخل مصر بعد ظهوره بكليب الهضبة أنا عايش ومش عايش| صور

حكاية تاكسي لندن
حكاية تاكسي لندن بعد ظهوره بأفضل كليب في الألفية

فنان مصري لقب بهضبة الغناء العربي، ذاع صيته ليس في البلدان العربية فقط بل في العالم اجمع لدرجة جعلت الكثير من البلدان الأوروبية تأخذ العديد من أغنياته  وتعيد ترجمتها للغة بلادها وتتغنى بها، لذا اشتهر في العالم بانه صوت مصر الذي أثبت جدارته بقوة في الاستمرارية والعصرية و تحويل مسار الغناء العربي إنه الفنان عمرو دياب.

عمرو دياب

اكتشف الموهبة الفنية لدى عمرو دياب، والده الذي كان معروفًا وسط أصدقائه بصوته العذب، وعندما كان عمرو في السادسة من عمره اصطحبه والده إلى محطة الإذاعة المحلية بمحافظة بور سعيد وغنى حينها نشيد بلادي بلادي مما جعل محافظ بورسعيد يهديه قيثارة تعبيرًا على صوته الفريد.

عمرو دياب

ولكن بداية مشواره الفني الحقيقي كان في العام 1983 بتسجيله أولى أغنياته بعنوان الزمن التي لحنها له الموسيقي هاني شنودة والذي تبنى موهبته منذ بدايتها ثم ساعده بعد ذلك على إطلاق أول ألبوماته بعنوان يا طريق، لتستمر نجاحات هضبة الغناء العربي منذ طرح ألبومه الأول وحتى وقتنا هذا، ودائمًا ما تحقق البوماته أكبر نسبة مبيعات في الشرق الأوسط.

عمرو دياب

و قام الفنان عمرو دياب بتصوير العديد من أغنياته بطريقة الفيديو كليب، والتي كان من ضمنها الفيديو المصور لأغنية : أنا عايش " الذي احدث ضجة حين تم عرضه وسط جيل الشباب، وخلال أحداث هذا الكليب ظهرت  بعض المشاهد التي يستقل بها الفنان عمرو دياب لسيارة تشبه السيارات الكلاسيكية لحقبة الخمسينيات والستينيات والتي جذبت انتباه الكثير من المشاهدين للتساؤل عن هوية هذه السيارة.

عمرو دياب

 هذه السيارة ليست بسيارة عتيقة و إنما كانت حديثة الصنع اشتهرت بها العاصمة البريطانية لندن، حيث تعد هذه السيارة وسيلة مواصلات السيارات الأجرة الأشهر هناك والملقب بـ " تاكسي لندن " وكانت قد أنتجت هذا التاكسي شركة صناعة السيارات الصينية GEELY والتي تعد أولى شركات صناعة السيارات بالصين، والتي أسسها رجل الأعمال الصيني لي شوفو في العام 1986.

تاكسي لندن

وتفرعت من شركة GEELY الصينية، شركة أخرى خاصة بإنتاج السيارات الأجرة وسميت هذه الشركة بـ تاكسي لندن والتي أنتجت السيارة الأجرة TX4 و TX5 الذين اشتهروا بهيكلهم الكلاسيكي المقوس ولونه الأسود

عمرو دياب

واستمد تاكسي لندن قوته من خيارين من المحركات، كلاهما مكون من 4 أسطوانات، الأول بسعة 2.4 لتر، والثاني بسعة 2.5 لتر، ويتصل محركاها بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي الأداء من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيكي من 5 سرعات أيضًا، وتتواجد هذه السيارة بكثرة هنا في مصر بميناء القاهرة الجوي.

تاكسي لندن
سيارات قصص السيارات سيارات المشاهير سيارات النجوم عمرود دياب أنا عايش تاكسي لندن GEELY

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