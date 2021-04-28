عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث تصادم سيارتين علي الطريق الصحراوي

مصرع شخص وإصابة 7 بينهم سودانيين في حادث تصادم سيارتين علي الطريق الصحراوي بالبحيرة

صورة إسعاف
صورة إسعاف

لقي شاب مصرعه، بينما أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، أثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين علي الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وحفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

حوّل الجريد لذهب خوفاً عليها من الاندثار .. حكاية عم منصور كبير القفاصين بمدينة رشيد

بسبب خلافات الجيرة.. 3 أشخاص يشعلون النار في شاب بـ رشيد.. فيديو وصور

وتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الصحراوي أمام شركة الكهرباء بالمنطقة الصناعية بنطاق مركز وادي النطرون. 

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "علي عبد العليم فراج 24 سنة" وإصابة كل من :- "على بسيوني أبو بكر، 31 سنة، أحمد عبد الواحد العش 17 سنة ،  دراج عبد الكريم دراج، 25 سنة، أيمن إبراهيم هارون 22 سنة، ، مراد آدم مراد، 22 سنة، محمد أحمد حسن، 22 سنة ، سودانيين الجنسية، رجب جمعة عبد الرحيم، 28 سنة"، جمعيهم مصابين بإصابات خطيرة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث البحيرة أسماء مصابين حادث تصادم البحيرة امن البحيرة وادي النطرون

موضوعات متعلقة

جالاتا سراي يفوز على قونيا سبور 1-0 في الدوري التركي

نيويورك تايمز: تفتيش منزل محامي ترامب ومصادرة أجهزته الإلكترونية

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية بحضور وزيرة التضامن عن"وعي الأسرة"

الكونفدرالية الإفريقية .. بيراميدز يفشل في زيارة شباك نامونجو خلال الشوط الأول

مسيرة تامر حسني تشبه عبد الحليم حافظ|رسالة عمرو مصطفى لـ نجم الجيل

رئيس البريد: اتخذنا إجراءات عاجلة لتيسير صرف المعاشات خلال العطلة الرسمية

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتقدم على السيتي في الشوط الأول

تفاصيل جديدة حول سيارة هواوى الكهربائية بعد انطلاقها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

البحرين.. أمر ملكي عاجل بشأن القضاء داخل المملكة

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

السكة الحديد: حادث المنوفية لم يؤثر علي حركة القطارات ولا توجد إصابات

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ