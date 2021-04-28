مصرع شخص وإصابة 7 بينهم سودانيين في حادث تصادم سيارتين علي الطريق الصحراوي بالبحيرة

حادث تصادم سيارتين علي الطريق الصحراوي

لقي شاب مصرعه، بينما أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، أثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين علي الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وحفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الصحراوي أمام شركة الكهرباء بالمنطقة الصناعية بنطاق مركز وادي النطرون.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "علي عبد العليم فراج 24 سنة" وإصابة كل من :- "على بسيوني أبو بكر، 31 سنة، أحمد عبد الواحد العش 17 سنة ، دراج عبد الكريم دراج، 25 سنة، أيمن إبراهيم هارون 22 سنة، ، مراد آدم مراد، 22 سنة، محمد أحمد حسن، 22 سنة ، سودانيين الجنسية، رجب جمعة عبد الرحيم، 28 سنة"، جمعيهم مصابين بإصابات خطيرة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.