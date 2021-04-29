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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

مسلسلات رمضان ٢٠٢١
مسلسلات رمضان ٢٠٢١

إفيهات كثيرة ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقها بعض أبطال مسلسلات رمضان انتشرت بسرعة وأصبحت حديث الناس منها إفيهات لـ أحمد العوضي التي يقدمها في مسلسل اللي مالوش كبير مثل "على الله حكايتك يا ست".

ومع الحلقات الأولى لمسلسل ملوك الجدعنة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كوميكس للأبطال واستعانوا بجمل قيلت على ألسنتهم منها "الطموح حلو"، "لن نسقط أبدا يا صاحبي لأننا في القاع بالفعل"، "لا متقلقيش ما هو مفيش فلوس للحلال ولا صحة للحرام"، وقام الجمهور بتقليد الشخصيات على "تيك توك".

 إفيهات الدراما


ولمزيد من التفاصيل حول إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا شاهد الفيديو جراف التالى.

ك تع ك سح ك سل أحمد العوضى اللي مالوش كبير ملوك الجدعنة مسلسل ملوك الجدعنة

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