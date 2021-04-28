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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات سحور رمضان.. فول بالطحينة والرمان وبيض مدحرج

أكلات سحور رمضان
أكلات سحور رمضان .. طريقةعمل فول بالطحينة والرمان وبيض مدحرج

هنتسحر إيه النهارده؟.. سؤال متكرر يواجهنا يوميا وتحتار السيدات في اختيار أكلات سحور رمضان لتجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية.


 ونعرض لكم يوميا قائمة أكلات سحور رمضان، بمذاق مختلف، وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية: فول بالطحينة والرمان وبيض مدحرج.

طريقة عمل فول بالطحينة والرمان


يعد الفول بالطحينة من أكلات سحور رمضان الرئيسية ، نقدم لكم طريقة عمل فول بالطحينة والرمان لكسر الروتين اليومي، الوصفة من ابداع الشيف شربيني:

المقادير:

فول مدمس
بصل اخضر
ثوم مفروم
عصير ليمون
كمون
شطة
ملح وفلفل
طحينة
زيت زيتون
بقدونس مفروم
نعناع مفروم
حبوب رمان
خيار مخلل
عيش بلدي للتقديم

طريقة تحضير الفول بالطحينة:

- يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل و يضاف الفول والطحينة وعصير الليمون والبقدونس والنعناع.

* يزين بالخيار المخلل وحبوب الرمان ويقدم.

 

طريقة عمل البيض المدحرج
 

بعد البيض المدحرج من أكلات سحور رمضان الجديدة حيث انتشر خلال السنوات الاخيرة، نقدم لكم طريقة عمل البيض المدحرج بخطوات الشيف حسن.


مقادير البيض المدحرج:
6 بيضات مسلوق
50 جم سمن
10 جم كركم بودر
5 جم ملح
5 جم فلفل
طريقه تحضير البيض المدحرج:
-فى بوله نضع البيض ونضيف عليها كركم وملح وفلفل ونقلبهم مع بعض كويس.
-فى طاسه نسيح السمن ونحمر فى البيض ونرصه فى طبق التقديم.

 

أكلات سحور رمضان طريقة عمل فول بالطحينة طريقة عمل الفول طريقة عمل البيض المدحرج الشيف شربينى

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