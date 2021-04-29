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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعلن انتهاء الدراسة وبدء الاجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاجازة الصيفية قد بدأت رسميا لـ طلاب صفوف النقل، “الصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي” .

حيث قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه بعد انتهاء امتحانات شهر أبريل الجاري لطلاب صفوف النقل التي تم عقدها خلال ايام 26 و 27 و 28 ابريل 2021، ينتهي العام الدراسي لـ صفوف النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي بإستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية وتبدأ رسميا الاجازة الصيفية.

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وقال وزير التربية والتعليم  ان قرار إنهاء العام الدراسي وبدء الاجازة الصيفية لـ طلاب صفوف النقل بعد امتحانات ابريل، هو قرار نابع من وزارة التربية والتعليم بعد التشاور فيه مع رئيس الوزراء والجهات المعنية في الدولة، ولم يكن نابعا من لجنة ادارة أزمة كورونا.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن مصر استكملت العام الدراسي بالكامل “أكاديميا”.

هدف إنهاء العام الدراسي 

 قال وزير التربية والتعليم، أن هدف إنهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية بسيط، وهو أن الوزارة حاولت بأعجوبة استكمال العام الدراسي الحالي في ظل أزمة كورونا، ولكن عندما لاحظت الوزارة ان أعداد إصابات كورونا "مش مريحة" ومن المتوقع ان تزيد خلال شهر رمضان الذي لن ينتهي قبل نصف مايو، ورأينا اننا وصلنا حتى نهاية ابريل واستكملنا الغالبية العظمى من المناهج، وقمنا بعمل تقييما كافيا للطلاب سواء في الترم الاول أو الترم الثاني، وبالتالي اصبح من الأنسب أن نحمي اكثر من 21 مليون طالب وطالبة يدرسون من رياض الاطفال حتى 2 ثانوي .

وأضاف وزير التربية والتعليم: لقد خضع طلاب صفوف النقل إلى تقييمات عن الترم الاول بعد اجازة نصف العام مباشرةً ، ثم تقرر عمل امتحانات شهرية في مارس وابريل لتقييمهم على الترم الثاني.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المناهج المتبقية التي كان من المقرر ان تدرس خلال شهر مايو لا تتعدى فترة تدريسها في المدارس 10 أو 12 يوم، وبالتالي كان من الافضل الاستغناء عن هذه الفترة المتبقية في سبيل توفير حركة 21 مليون بأولياء امورهم ومعلميهم في الظروف الحالية.

وأشار إلى أن مصادر التعلم ومنصات التعليم الالكترونية ستظل تعمل بشكل طبيعي لحين استكمال العام الدراسي لجميع الطلاب.

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