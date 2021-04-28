بلا هوادة| إسرائيليون يعتدون على فلسطيني من ذوي الهمم.. شاهد

أصيب شاب فلسطيني من ذوي الهمم، مساء اليوم الأربعاء، بجروح وكدمات في وجهه وأنحاء جسده؛ نتيجة اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح، في منطقة وادي حلوة، ببلدة سلوان، في القدس المحتلة.



وبحسب شبكة “القدس” الإخبارية؛ ذكرت مصادر محلية، أن الشاب “فادي محيسن” تعرض لضرب مبرح على يد مستوطنين، حيث أظهر مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة الاعتداء الوحشي على “محيسن”، وإصابته بكدمات وجروح.

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وأشار مركز معلومات وادي حلوة، إلى أن مستوطنين لاحقوا “فادي محيسن” وضربوه على رأسه ووجهه، بعد تثبيته أرضا، محاولين خنقه.

وبيَّن المركز، أن الجيران في المنطقة، سارعوا لإنقاذ “محيسن”؛ بعد سماعهم صوت صراخه.