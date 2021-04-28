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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تتخلص من دهون الظهر|تنحيف في أسبوع وتمارين للقضاء عليها

تنحيف الظهر
تنحيف الظهر

سمنة البطن والظهر احدى المشكلات التي تواجه الكثير سواء رجال أو سيدات حيث إن سمنة البطن والظهر تحتاج الي طرق وتمارين خاصة للتنحيف كما يوجد خلطات للتخلص من دهون الظهر.


تنحيف الظهر في أسبوع

 

تنحيف الظهر في أسبوع ، ستحتاج إلى البدء بإحداث عجز في السعرات الحرارية
تمارين للتخلُّص من دهون الظهر وهي الأفضل لتنحيف الظهر في أسبوع.

أسهل طريقة تنحيف الظهر في أسبوع لخلق عجز في السعرات الحرارية هي تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ولكن منخفضة في القيمة الغذائية.

هناك طريقة أخرى لإنشاء عجز في السعرات الحرارية وهي تعزيز روتين التمرين. إن حرق 300 إلى 500 سعر حراري في صالة الألعاب الرياضية ، إضافة إلى خفض 300 إلى 500 سعر حراري يوميًا من نظامك الغذائي ، سيضاعف نتائج فقدان الوزن ويساعد علي تنحيف الظهر في أسبوع.



أفضل مشروب لحرق دهون الظهر

 

الشاي الأخضر أفضل مشروب لحرق دهون الظهر مثل عصير التوت البري ، الشاي الأخضر غني جدًا بمضادات الأكسدة.

 من المعروف أنه يساعد العديد من أخصائيو الحميات على فقدان الدهون بشكل أسرع من المعتاد عند تناوله 2-3 مرات في اليوم. لا يزيل الشاي الأخضر الدهون

لدمج المزيد من الشاي الأخضر في نظامك الغذائي ، حيث انه أفضل مشروب لحرق دهون الظهر

النظام الغذائي للتخلص من دهون الظهر

يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي غني بالألياف وقليلة الصوديوم في تقليل الدهون الزائدة و "وزن الماء" الذي قد يخزنه جسمك في منطقة الظهر. تشمل بعض الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن ما يلي:

  • افوكادو
  • البيض المسلوق
  • السلمون
  • البطاطا الحلوة
  • التونة
  • الدجاج الثدي


تمارين حرق دهون أسفل الظهر

قد نجد تمارين حرق دهون أسفل الظهر تستهدف هذه التمارين عضلات أسفل ظهرك ، بما في ذلك عضلاتك المائلة والباسطة. 

 

يمكن القيام بالتمارين في المنزل أو في صالة الألعاب الرياضية ، مع الحد الأدنى من معدات التمرين اللازمة.

تمارين حرق دهون أسفل الظهر

١. هذا التمرين منخفض التأثير سهل على الوركين وطريقة بسيطة لبدء شد ظهرك وهو اولي تمارين حرق دهون أسفل الظهر

 

  1. ابدأ بالاستلقاء مع وضع بطنك على كرة التمرين وعينيك تنظران إلى الأرض. يجب أن تكون راحتي يديك مسطحة على الأرض ، ويمكن ثني ساقيك عند الركبة.
  2. شد عضلات الألوية معًا وتوازن على الكرة بينما تضغط على رجليك معًا وأعلى. يجب أن تظل الكرة مستقرة أثناء هذه الحركة.
  3. اثبت على هذا الوضع لعدة ثوانٍ ، ثم أنزل ساقيك. كرر عدة مرات ، مع زيادة طول الفترة الزمنية التي تمسك فيها رفع الورك

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  1. استلق على جانبك الأيمن مع وضع ساقيك فوق بعضهما البعض.
  2. ضع يدك اليسرى خلف رأسك. يمكن أن ترتاح يدك اليمنى أينما تشعر بالراحة.
  3. اضغط على مائلك بينما ترسم رجلك اليسرى لأعلى باتجاه ذراعك الأيسر ، والذي يجب أن يظل ثابتًا على رأسك. ستجلب الذراع الأيسر المنحني نحو ركبتك اليسرى.
  4. كرر عدة مرات قبل التبديل إلى الجانب الآخر.

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هذا التمرين المسمى لبطل خارق يعمل على الجزء السفلي من ظهرك وكذلك عضلات المؤخرة.

  1. استلق على بطنك ، على بساط اليوجا إذا كان لديك واحد.
  2. مدّد جسمك للخارج بحيث تطول ساقيك وذراعيك.
  3. ارفع يديك وقدميك عن الأرض في نفس الوقت. يجب أن تكون ذراعيك وساقيك على بعد 6 بوصات من الأرض.
  4. إذا استطعت ، ارفع سرة بطنك عن الأرض واستمر في هذا الوضع لعدة ثوانٍ. مع التحكم ، اخفض ساقيك وذراعيك لأسفل مرة أخرى قبل تكرار التمرين.

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يعمل هذا التمرين السهل على زيادة الوزن على عضلات الكتف لتحسين التحديد حول الكتفين والظهر. إضافة تدريب الوزن إلى روتينكاستطيع المساعدةمصدر موثوق زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك طوال اليوم.

  1. قف مع دمبل في كل يد متجهًا للأمام. يمكنك أيضًا تعديل هذه الحركة عن طريق القيام بها من وضع الجلوس. ليس عليك استخدام الكثير من الوزن أيضًا - قد يكون القيام بالكثير من الممثلين بأوزان أخف أفضل لشد ظهرك.
  2. ارفع الأوزان ببطء إلى الجوانب بعيدًا عن جسمك حتى يتوازى ذراعيك مع الأرضية. لا تضغط على كتفيك أو "تتجاهل" أثناء قيامك بذلك.
  3. مع التحكم ، أعد ذراعيك إلى جسمك. خذ نفسًا وكرر من 10 إلى 12 مرة لمجموعة واحدة.

تجديف

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سيعمل صف الكابل أثناء الجلوس على تمرين عضلات ظهرك ، خاصةً عضلات الظهر العريضة. يمكنك أيضًا تقليد حركة آلة الصف عن طريق الجلوس على مقعد واستخدام الدمبل الخفيفة أو شريط المقاومة.

  1. ابدأ بالجلوس مع ظهرك مستقيماً وإمساك يديك على كلا الجانبين بشريط المقاومة أو الدمبل أو مقبض آلة الصف.
  2. اسحب ذراعيك للداخل ، وثني مرفقيك واسحب بوزنك الكامل وأنت تنحني للخلف.
  3. العودة إلى وضع البداية وتكرار. بدلًا من التكرار ، حاول تكرار هذا التمرين بسرعة لعدة دقائق لرفع معدل ضربات قلبك.

 

حقيبة السرعةانشر على موقع Pinterest

تساعدك حقيبة السرعة على شد ذراعيك وجسمك العلوي. في حين أنه من الأفضل استخدام حقيبة مثبتة على الحائط أو بالسقف ، فإنك لا تحتاج حتى إلى حقيبة على الإطلاق لأداء هذا التمرين.

  1. قف بقبضتيك مرفوعتين في وضع قتالي. هذا يعني أن قدميك متباعدتان بمقدار عرض الورك ، بحيث تكون إحدى ساقيك أمام الأخرى قليلاً ، ويديك مقيدتان ، بالقرب من فكك.
  2. اضبط عداد الوقت لمدة تتراوح بين 30 ثانية إلى دقيقتين.
  3. صوب إلى حقيبتك. مع توجيه مفاصل أصابعك للخارج ، استهدف ضرب الحقيبة بأكبر عدد ممكن من المرات في الإطار الزمني الذي اخترته ، وقم بتدوير ذراعيك أثناء القيام بذلك.
  4. عندما يرن العداد ، يكون هذا "ضبط". قم بعمل ما يصل إلى ثلاث مجموعات

 

المصادر.. healthline- skinnyms

 

الظهر السعرات الحرارية دهون الظهر دهون تمارين التمرين

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