حسن شاكوش ضيف حلقة اليوم من برنامج مهيب ورزان في رمضان

روجت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، للحلقة الجديدة من برنامجها الرمضاني “مهيب و رزان في رمضان”، حيث نشرت مجموعة صور من الحلقة، عبر حسابها الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ظهرت فيها مع المطرب الشعبي حسن شاكوش.



وعلقت رزان مغربي، على الصور: "حلقة اليوم هتبقيى #لغبطيطا، وسهرة كلها غنى ورقص، مع نجم المهرجانات #حسن_شاكوش 🔨 تابعونا على شاشة mbc masr الساعة 12 am، والإعادة الساعة 7 am، وتابعوا جميع الحلقات على shahid vip".



ويُعرض برنامج «مهيب ورزان في رمضان» على «MBC مصر» الساعة 11:30 مساءً، وذلك بعد نجاح برنامجها برمضان الماضي «اغلب السقا» مع الفنان أحمد السقا، والذي لاقى نجاحا كبيرا.

وتقدم الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي ومُهيب عبد الهادي برنامج المُسابقات اليومي "مُهيب ورزان في رمضان"، الذي يعرض اليوم، حيث تتجول عدسات البرنامج في الأحياء المصرية المُختلفة ويتم تقديم الكثير من الجوائز المالية القيمة لمن يُشارك في الألعاب والمُسابقات المُختلفة التي يُشارك فيها عدد من النجوم بالإضافة لتقديم تبرعات مالية مميزة يومياً للمؤسسات الخيرية.