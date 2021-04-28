الأوقاف: رواد المساجد بالجيزة في صلاة التراويح ملتزمون بالإجراءات الاحترازية

قام رواد المساجد بمحافظة الجيزة بأداء صلاة التراويح اليوم الأربعاء وفق خطة وزارة الأوقاف المعلنة باتباع الإجراءات الاحترازية,

وخلال نصف ساعة أظهر رواد المساجد خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصري ، وهو ما أكدته جميع المديريات .

كما أشاد رواد المساجد بالإجراءات الاحترازية التي قررتها وزارة الاوقاف والجهات المسئولة لحمايتهم من فيروس كورونا.

وأكدن الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد ، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن ، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية , محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.