جه بـ سكينة عشان يقتلني|سر لأول مرة عن نجوى فؤاد مع "شيخ الحارة"

حاولت الفنانة نجوى فؤاد التأثير على شيخ الحارة عن طريق الغناء له ولكنه لم يتأثر.



وكشفت “فؤاد” خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، عن أنها لو عاد بها الزمن سوف تختار أحمد فؤاد حسن لتكمل معه بقية حياتها.



وروي شيخ الحارة قصة عن حياة نجوى فؤاد، قائلا:" عمك كان جاي يقتلك الصبح اتفاجئ ولاقاكي متجوزة" لتعلق قائلة:" دا حقيقي..عمي كان جاي ومعاه سكينة عشان يقتلني".



وأوضحت أنه قبل أن يأتي عمها بساعات تزوجت الفنان أحمد فؤاد حسن.



