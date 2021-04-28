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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جه بـ سكينة عشان يقتلني|سر لأول مرة عن نجوى فؤاد مع "شيخ الحارة"

الفنانة نجوى فؤاد
الفنانة نجوى فؤاد

حاولت الفنانة نجوى فؤاد التأثير على شيخ الحارة عن طريق الغناء له ولكنه لم يتأثر.

 وكشفت “فؤاد” خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، عن أنها لو عاد بها الزمن سوف تختار أحمد فؤاد حسن لتكمل معه بقية حياتها.

وروي شيخ الحارة قصة عن حياة نجوى فؤاد، قائلا:" عمك كان جاي يقتلك الصبح اتفاجئ ولاقاكي متجوزة" لتعلق قائلة:" دا حقيقي..عمي كان جاي ومعاه سكينة عشان يقتلني".

وأوضحت أنه قبل أن يأتي عمها بساعات تزوجت الفنان أحمد فؤاد حسن.

 

نجوى فؤاد شيخ الحارة أحمد فؤاد حسن اخبار التوك شو برنامج “شيخ الحارة والجريئة”

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