البدري: كان لدي إحساس بوجود الجزائر في مجموعاتنا

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على قوة مجموعتنا في كأس العرب التي تضم الجزائر والفائز من ليبيا والسودان ولبنان وجيبوتي.



وقال البدري في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه كان لديه إحساس كبير بوجود منتخب الجزائر الشقيق الذي يعتز به في مجموعتنا، موضحا أن المنافسة ستكون كبيرة في هذه المجموعة نظرا لرغبة الجميع في الظهور بمستويات كبيرة في هذا العرس العربي الكبير.



وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني أنه يتمنى مع لاعبيه وجهازه المعاون تحقيق كل الأهداف المطلوبة وتلبية طموحات الجماهير وإرضاء تطلعاتها بمشاهدة منتخب مصر الذي نعتز ونفتخر به جميعا في مقدمة الدول والتواجد في المحافل الدولية والمنافسة عليها بما يليق بمكانه مصر علي كافة الأصعدة.



وأكد البدري أن المنتخب الوطني يمتلك عناصر خبرة وجديدة وبالوقت والمباريات والاحتكاك المطلوب نستطيع تكوين منتخب قوي يليق بإسم مصر وإعادة البسمة والسعادة لكل الجماهير، مشيرًا لرغبته الكبيرة هو وجهازه على بذل كل ما في وسعهم من أجل جماهير الكرة المصرية بإعادة الزمن الجميل للمنتخب.



واختتم البدري تصريحاته بتوجيه خالص شكره وامتنانه للجميع علي مساندتهم ودعمهم له بعد سيل الرسائل والمكالمات التي تلقاها في هذه المحنة بعد إصابته بكورونا مع أفراد أسرته.