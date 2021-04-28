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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مسجد السيدة نفيسة يمتلأ بالمصلين لأداء صلاة العشاء والتراويح

صدى البلد

إمتلاء مسجد السيدة نفسية اليوم بالمواطنين من اجل صلاة العشاء والتراويح  من اليلة  الـ 17من شهر رمضان المبارك 
 

رصدت عدسة "صدى البلد" صلاة التراويح السيدة نفيسة  وسط الالتزام بالتبعاد بين المصلييم في الصفوف والتزام البعض بارتداء الكمامات  
 

وحذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة وجميع العاملين بالمساجد والوزارة من عدم الاعتداد بأي تعليمات شفوية أو بأية أخبار تنشر على أي موقع أو صفحة شخصية أو غير شخصية أيا كان مصدرها ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمي للوزارة.

كتب الوزير على صفحته الرسمية على فيس بوك : “ تحذير وتنبيه على جميع السادة الأئمة وجميع العاملين بالمساجد والسادة المفتشين ومديري الإدارات والمديريات عدم الاعتداد بأي تعليمات شفوية أو بأية أخبار تنشر على أي موقع أو صفحة شخصية أو غير شخصية أيا كان مصدرها ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمي للوزارة أو صفحة الوزارة الرسمية أو الموقع الرسمي أو الصفحة الرسمية لمعالي أ.د الوزير ، أو يرد التوجيه عبر مخاطبة رسمية كتابية معتمدة من رئيس القطاع المختص بديوان عام الوزارة ويتم تعميمه رسميا بمعرفة مدير المديرية عبر التسلسل الوظيفي المعتمد” .


 

وتابع :" كما تحذر الوزارة من نشر أية أخبار غير صحيحة ، وأن تعبير أي أحد عن وجهة نظره على صفحته الشخصية لا يعبر بأي صورة من الصور عن أي توجه للوزارة ، فالوزارة لا يعبر عنها إلا سلطتها المختصة وفق ما ينظمه القانون ، كما نؤكد أنه لا توجد أي تعليمات جديدة بشأن استخدام مكبرات الصوت خلال الشهر الكريم" .

وأضاف قائلا:" نسأل الله العلي العظيم أن يصلح لنا أحوالنا وأن يصلح لنا نياتنا والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل ".

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رمضان التراويح الأوقاف ارتداء الكمامات الدكتور محمد مختار جمعة صلاة التراويح مسجد السيدة نفيسة

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