نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتقدم على السيتي في الشوط الأول

أنهى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الشوط الأول، متقدما بهدف نظيف، في شباك مانشستر سيتي، على ملعب “حديقة الأمراء”، خلال المباراة المقامة بين الفريقين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وحاول رياض محرز، مباغتة باريس سان جيرمان، في الدقيقة الرابعة؛ بعدما انضم للعمق، ثم لعب بينية، تجاه “دي بروين”، لكن دفاع أصحاب الأرض كان الأسرع، وأبعدها قبل البلجيكي من منطقة الخطورة.



وأحرز ماركينيوس، الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان، في الدقيقة 15، عن طريقة رأسية؛ بعد ركنية لعبها “دي ماريا” من الجانب الأيمن، واستقبلها البرازيلي بشكل رائع في شباك مانشستر سيتي.



وكاد “برناردو سيلفا” يرد في الدقيقة 21، لصالح مانشستر سيتي؛ بعدما لعب كرة من مسافة قريبة في الزاوية الضيقة لـ"كيلور نافاس" لكن الكوستاريكي حولها إلى ركنية.



ويتطلع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، للتتويج باللقب، للمرة الأولى في تاريخيهما؛ ما ينذر بمواجهة مثيرة على أرض الفريق الباريسي.



ويخوض “السيتي”، ثاني نصف نهائي له منذ 2016؛ عندما سقط أمام ريال مدريد، بينما كان يدربه التشيلي مانويل بيليجريني.



والعام الماضي، وتحت قيادة مدربه الحالي، الإسباني بيب جوارديولا؛ ودَّع “السيتي”، البطولة، على يد “ليون” الفرنسي في ربع النهائي.



ويخوض مانشستر سيتي نصف النهائي هذا الموسم؛ بعدما لم يتلق أي هزيمة في مشواره نحو هذا الدور، كما حافظ على نظافة شباكه في دور المجموعات، وأطاح- في ثمن النهائي- بـ"بوروسيا مونشنجلادباخ"، قبل أن يقصي “بوروسيا دورتموند” من ربع النهائي.



أما باريس سان جيرمان، بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فمُنِيَ بهزيمتين، في دور المجموعات، أمام “مانشستر يونايتد” و"لايبزيج"، ولكنه انتفض بعدها؛ ليطيح بـ"برشلونة" من ثمن النهائي، ثم حامل اللقب “بايرن ميونخ” من ربع النهائي.