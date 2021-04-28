بعد الفوز على الأهلي..سموحة يخضع لتحاليل "رابيد تيست" استعدادا لـ الاتحاد السكندري

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، المدير الفني، لتحاليل “رابيد تيست"؛ استعدادا للقاء المهم والمرتقب، أمام الاتحاد السكندري، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري.

ويأمل أحمد سامي في تحقيق الفوز علي الاتحاد السكندري من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية عقب التغلب على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال الجولة الماضية.

وطالب أحمد سامي لاعبي الفريق بضرورة التركيز الجيد أثناء خوض التدريبات من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية مطالبا كافة للاعبين بتفادي الأخطاء أمام زعيم الثغر من أجل تحقيق الفوز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه على مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادى عشر من مسابقة الدورى المصرى.