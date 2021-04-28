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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريب الزمالك .. جلسة خاصة بين كارتيرون وفرجاني ساسي

صدى البلد

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الحديث بشكل سريع مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق  على هامش المران الجماعي المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. 

وتحدث كارتيرون مع ساسي في بعض الأمور الفنية، ووجه له بعض النصائح والتعليمات؛ ليقوم بتنفيذها خلال التدريبات. 

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

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