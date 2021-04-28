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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب "المصريين" مهنئًا الأقباط بعيد القيامة: سنظل نسيجا وطنيا واحدا

حزب المصريين
حزب المصريين

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، جموع المصريين الأقباط، داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيده الله عليهم بالسعادة والخير.

وأكد "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، أن المصريين جميعًا نسيج واحد لا فرق فيهم بين مصري وآخر، موضحًا أن روابط الأخوة تجمع كل المصريين ولا أحد يستطيع أن يقترب منها، لافتًا إلى أن علاقات المصريين أصبحت نموذجًا حسنًا للتآخي والمحبة ولا يمكن التأثير عليها بأي حال من الأحوال.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن المصريين جميعا وقفوا وما زالوا واقفين صفًا واحدًا ضد الإرهاب الأسود ولم يستطع أن يفرق بينهم بفضل اصطفافهم خلف القيادة السياسية الحكيمة؛ موضحًا أن جميع طوائف الشعب المصري العظيم يسود بينهم قيمة المواطنة، التي ستظل صمام أمان يفرض صلابة ووحدة هذا الشعب العظيم، راجيًا الله أن ينعم على مصر وشعبها بالأمن والرخاء وأن يديم المحبة والسلام والأمن علينا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأكد وحدة الشعب المصري وتلاحمه لمواجهة الصعاب والتحديات، واستكمال مسيرة البناء والتنمية والتعمير، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وقيادة وجيشًا وشرطة، وأن يمر ما تشهده البلاد من أزمة، ونعود لنستكمل معا مسيرة التنمية والإصلاح تحت قيادة الرئيس السيسي، وقد تشابكت أيادينا وحدة وقوة في سبيل الارتفاء بمسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والتنمية.

الأقباط عيد القيامه المجيد علاقات المصريين القيادة السياسية الحكيمة الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي

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