رئيس البريد: اتخذنا إجراءات عاجلة لتيسير صرف المعاشات خلال العطلة الرسمية

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية.

وأوضح فاروق - في تصريحات له اليوم - أنه تم تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي علي مستوي الجمهورية بالأموال وتم تشكيل لجنة متابعة على أعلى مستوى لمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي علي مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة.

وأضاف أنه سيتم عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء المقبل.