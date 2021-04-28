الكونفدرالية الإفريقية .. بيراميدز يفشل في زيارة شباك نامونجو خلال الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة بيراميدز و نامونجو ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وحسم التعادل السلبيي، نتيجة الشوط الأول من اللقاء المقام على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل فريق بيراميذر مباراة اليوم، بدون أي ضغوط، بعدما ضمن رسميا المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، والتأهل إلى الدور ربع النهائي، رفقة فريق الرجاء المغربي.



على الجانب الآخر، يبحث فريق نامونجو عن نتيجة شرفية،بعد النتائج الكارثية التي قدمها في دور المجموعات، بمسابقة الكونفدرالية.

وخسر فريق نامونجو التنزاني، جميع مبارياته السابقة في دور المجموعات، هذا الموسم.

يذكر أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز بيراميذر على نامونجو التنزاني، بهدفين دون رد.

ويتلقى اليوم أيضا ضمن المجموعة ذاتها، من مسابقة الكونفدرالية، الرجاء المغربي مع نكانا الزامبي، في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.