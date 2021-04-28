الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية بحضور وزيرة التضامن عن"وعي الأسرة"
يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مساء اليوم الأربعاء، جلسة حوارية مفتوحة بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة «وعي الأسرة المصرية و حياة كريمة».
يشارك فى الجلسة الحوارية المفتوحة، عدد من كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك بمقر المجلس في ماسبيرو.
وتتحدث الوزيرة حول «وعي الأسرة المصرية و حياة كريمة»، وتدير حوارًا مفتوحاً تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.
يأتى ذلك ضمن سلسلة الندوات التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع مختلف الوزراء.