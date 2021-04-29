قررت ما اديهوش تاني.. عمرو مصطفى: عمرو دياب خذلني واديته كتير.. فيديو

قال الملحن والمطرب عمرو مصطفى ، إنه حصل على إجازة لمدة سنة ونصف حتى يكون بجانب أولاده في سن المراهقة، مشيرًا إلى أنه قام بالعمل 20 عاماً مع عمرو دياب ولم يتلق إلا أجره، مضيفًا: "فلوس شغلي معاه جبتها في فرحين أعملهم في يوم واحد" .

وأضاف عمرو مصطفى، خلال لقائه في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، :"مخدتش أجر مادي غير ثمن فرحين فقط.. وهناك أمور خاصة لا يجب أن يعلمها الجمهور وتكون بين الفنانين والملحنين.. أنا إنسان مخلص.. وعمرو دياب اتشهر بسبب أعمالي".

وأوضح عمرو مصطفي: "عمرو دياب قدم أغنية وطنية من غيري، وبعدها مفرقش معايا حاجة وقلت مع السلامة.. وشعرت إن عمرو دياب خذلني، وأديته كتير، وقررت ما اديهوش تاني".