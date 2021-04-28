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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسين المصري.. يوسف الشريف ينشر صورة من أولي حلقات كوفيد 25.. شاهد

صدى البلد

شارك النجم يوسف الشريف جمهوره صورة جديدة من أولي حلقات مسلسله الرمضاني الجديد"كوفيد 25"،من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلق على الصورة مروجا للشخصية التي يجسدها بالمسلسل :"ياسين المصري".

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل "كوفيد 25 " بإستعراض فيديوهات لمجموعة من الاشخاص مصابين بحالات غريبة، وبعدها يظهر يوسف الشريف الذي يجسد شخصية دكتور، وهو لايف مع جمهوره ويخبرهم أن مايحدث في العالم يعتقد أنه فيروس جديد، ولكن الجمهور لم يصدقه. 

وخلال إستطلاع يوسف الشريف على فيسبوك يجد شخصا ينتحر من أعلى برج القاهرة، و فيديوهات لأشخاص أخرين يستغيثون، وبدأ يحلل الفيروس الجديد وقال أنه مختلف عن كورونا، ويخترق المخ

ويكتشف "ياسين" أن الفيروس يشبه ماتعمل عليه الشركة، وعلم أنهم يقوموا بعمل لقاح للفيروس قبل انتشاره، وبدأ يتعجب وتساءل لماذا يصنعوا اللقاح قبل وجود الفيروس واتهمهم بأنهم وراء ما يحدث بالعالم.

ويكتشف يوسف الشريف أن من أعراض الفيروس تكرار الكلام، وفجأة يتذكر أنه ترك أولاده عند أحد أصدقائه وكرر أمامه الكلام فجرى مسرعا ليلحق بناته.

قنوات العرض 

 قناة "أون" الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل، والإعادة 7 صباحا و11 ونصف صباحا.

 قناة "أون دراما" الساعة 2 مساء، والإعادة 9 ونصف مساء، و6 ونصف مساء.

قناة "الحياة" الساعة 6:30 مساء، والإعادة 5:30، و10:00 صباحا

قناة "الحياة دراما" الساعة 8:00 مساء، والإعادة 4 صباحا، و7:30 مساء، و3:00 عصرا

قناة "روتانا خليجية" الساعة 9:00 مساء، والإعادة 9:30 صباحا

 القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 7:45 مساء، والإعادة 2:00 و10:15 صباحا

يوسف الشريف كوفيد 25

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