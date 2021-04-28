وزيرة التضامن: مصر تنهض بمؤشرات جودة الحياة والخدمات للمواطنين

رحب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج وبجميع المشاركين فى الجلسة الحوارية.

وبعث جبر خلال الجلسة الحوارية التى تعقد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان «وعي الأسرة المصرية و حياة كريمة» برقية تهنئة للشعب المصرى بمناسبة أعياد الإقباط ، وشم النسيم وعيد العمال.

وقال جبر فى بداية الجلسة، أن وزيرة التضامن لديها معظم الملفات الهامة وهو الجانب الهام جدا فى حياة الأسر المصرية.

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن، مصر تنهض بمؤشرات جودة الحياة، وجودة الخدمات الدولة تقوم باستراتيجية لتنمية الأسرة المصرية ومحور خدمى وتنمية المشروعات بمشاركة عددا من الجهات وهى منها شق اقتصادي وخدمى وقانونى واقتصادى وملف الزواج المبكر والتوعية الدينية والاعلامية فيما يخص تنظيم الأسرة.

واشارت إلى أن الخطة يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء بنفسة والوزارات المختلفة لهم دور كبير وأيضا الجمعيات الأهلية لهم دور كبير فى المشاركة فى العديد من المشروعات.

وأضافت القباج هناك مشروعات هامة نتحدث عنها وهى مشروع تطوير القرى وهناك العديد من الموضوعات التى تتحدث عن الفقر، اليوم أيضا نتحدث عن المرأة وتشغيل المرأة وتحديد عدد الافراد فى الأسر المصرية ، وأيضا خفض الزواج المبكر.