أخبار التوك شو.. مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين.. وهل يُعرض مشهد إعدام الخائن محمد عويس في الاختيار 2؟

أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين





حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، من عدم التزام المواطنين بـ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، موضحا أن فيروس كورونا معدٍ وطريقة انتشاره ما زالت كما هي لم تتغير، معلقًا: "مش كل اللي مش بيعاني من أعراض غير مصاب، بمعنى أن كل شخص يجب أن يحترس".



وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"، إن هناك شخصا يعتقد أن كورونا مجرد نزلة برد عادية وستزول، موضحا أنه يجب التوعية والالتزام بجميع الوسائل الاحترازية والوقائية قبل أي شيء.



بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا



زفت الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، بشري سارة لجماهير النادي الأهلي، مؤكدة أن المدير الفني للنادي الأهلي مستمر في قيادة المارد الأحمر.



وأوضحت دينا عصمت أن موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يتمسك بالاستمرار مع الاهلي، ويرفض تدريب منتخب جنوب أفريقيا.



الاختيار 2 ..هل سيُعرض مشهد إعدام الخائن محمد عويس| أحمد شاكر يكشف



رد الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، على سؤال " هل سيتم عرض لقطة إعدام الخائن محمد عويس خلال مسلسل الاختيار 2".



وقال خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يعلم، ولكن القرار فى يد المخرج بيتر ميمي، مؤكدًا " بصراحة مش عارف".



أنا معروف أكتر من الهضبة|عمرو مصطفى يكشف عن مشاهير قدمهم للفن

قال الفنان والملحن عمرو مصطفى ، إنه لا يزال متهورا ولكنه تعلم في حياته، مؤكدا أن الخمس سنوات الماضية علمته كثيرا.



وأوضح أن الشاعر تامر حسين من أحد الشعراء الذين قدمهم لمصر، باعتراف من الشاعر، حيث قال له: “خذ الـ 9 أغاني، ولن أعطيهم لـ عمرو دياب”.



وأضاف عمرو مصطفي خلال لقائه في برنامج "العرافة " المذاع علي قناه " المحور" : أن كثرة عدم الموهوبين؛ يجعل الموهوبين مختفين، لافتا إلى أنه من قدم حسن الشافعي؛ ليوزع أغنية لـ عمرو دياب وعادل حقي.

مسيرة تامر حسني تشبه عبد الحليم حافظ|رسالة عمرو مصطفى لـ نجم الجيل

قال الفنان والملحن عمرو مصطفى، إنني لا أحب من يقوم بمدحي ومن يعملون معي يعرفون ذلك، لافتا إلى أن هناك 8 سنوات من حياته انتهت في الثورة.



وأكد أن رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عندما قال إن مسيرة تامر حسني تشبه عبد الحليم حافظ؛ كان يجامله، لأنهما صديقان.



وأضاف عمرو مصطفي خلال لقائه في برنامج " العرافة " المذاع علي قناه " المحور " : أن الفنان لا يمكن الحكم عليه إلا بناء علي تاريخه الفني ومن يمكن أن يقال عنهم إنهم صنعوا تاريخا، هو بليغ حمدي والذى قام بعمل دعاء لـ النقشبندي وعايش معنا حتي الآن وقام بعمل أغاني لأم كلثوم ولعبد الحليم حافظ وهذا هو التاريخ.



نجوى فؤاد تكشف عن زواجها السري الوحيد.. والسبب في اعتزالها

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن زواجها السري الوحيد، قائلة: "تزوجت من اللواء محمد السباعي"، مضيفة: "رغبتي في تكوين حياة أسرية معه؛ كانت سببا من أسباب اعتزالي".



وأضافت “فؤاد”، خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”،: "تزوجت منه لمدة 3 سنوات، ومن ثم حدثت له أزمة قلبية، دخل على أثرها المستشفى".



نجوى فؤاد: "رشدي أباظة قالي أنتي مش ست.. وهزقني"



تحدثت الفنانة نجوى فؤاد، عن علاقتها بالفنان رشدي أباظة، قائلة: "أنا كنت بحبه، وهو كان بيحب تحية كاريوكا.. وقال إني مش ست؛ بسبب حبه لـ تحية".

وأضافت “فؤاد” خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”،: "رشدي أباظة قالي أنتي خِلَّة أسلِّك بيها سناني، وكان سني صغير".



زيادة طفيفة.. الطب الوقائي يكشف آخر تطورات وضع كورونا فى مصر

كشف الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر وخاصة في محافظة سوهاج، مؤكدا أنه تقرر إرسال إمدادات صحية لمحافظات الصعيد، وعلى رأسها سوهاج.

وتابع عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن لدينا 2 مليون و200 ألف لتر أكسجين ولا يوجد أي مشكلة في الأكسجين،، لافتا إلى أنه تم رصد زيادة طفيفة في الإصابات، وتأكدنا من كافة الاستعدادات وجاهزة المستشفيات وكفاءة الاكسجين والأدوية والسعة السريرية.



دي ست الكل.. شاهد| عمرو مصطفى يكشف حقيقة عدم نشره صور شخصية مع أسرته



قال الفنان والملحن عمرو مصطفى، إن هناك أشخاص في حياتي أعطيتهم فرصة لمدة 20 عاما، وبالتالي عندما آخذ قرارا؛ لا أتراجع فيه، وهذا يجعلني أعود به إلى المربع صفر، وهذا عقابي لهم، مؤكدا أن الأغنية التي أهديتها لزوجتي؛ هي من نشرتها على السوشيال ميديا.



وأضاف عمرو مصطفي خلال لقائه في برنامج "العرافة" المذاع علي قناة "المحور": أنا من ضمن الفنانين الذين لا يوجد لهم صور هو وأسرته علي السوشيال ميديا، لافتا إلى أنني لا أُغضب زوجتي "دي ست الكل"، وأنا متزوج منذ 18 عاما، وأولادي على وشك الدخول للجامعة.