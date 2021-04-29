انتشال 3 سيدات في مصرف زراعي بـ بني سويف قبل غرقهن

نجاة 3 سيدات من الغرق بمصرف زراعي في بني سويف

نجت 3 سيدات من الغرق بمحافظة بني سويف، إثر حادث سير وقع نتيجة انقلاب «تروسيكل» في مياه مصرف زراعي على طريق «إهناسيا ـ نـنـا» أمام قرية «بسيس» دائرة مركز إهناسيا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



وتلقى اللواء محمد مراد، مدير الأمن، إخطارًا، من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ، بوقوع حادث السير المشار إليه.



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، بسيارة تابعة لـ"إسعاف إهناسيا"، لموقع البلاغ، وبمعاونة الأهالي، تم انتشال السيدات من مياه المصرف، ونقلتهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي؛ لاجراء الإسعافات الأولية، وتلقي العلاج اللازم.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع أثناء عودة المصابات من السوق الأسبوعي بمدينة إهناسيا، لمحل إقامتهم، ونتج عنه إصابة 3 سيدات بإصابات متفرقة.



وأكد مصدر طبي بمستشفى بني سويف التخصصي، أن الحادث نتج عنه إصابة كلٍ من: "هويدا خميس محمد، 30 سنة، بدون عمل، باشتباه كسر في الساق الأيمن، ونسمة صالح محمود، 40 سنة، باشتباه كسر في الذراع الأيمن، وفاطمة سيد طه، 24 سنة، بسحجات وكدمات، وجميعهن مقيمات بمركز إهناسيا.



وأضاف المصدر، أنه تم إجراء الإسعافات الأولية للمصابات الثلاث، وخضعن للفحوصات الطبية والمعلمية اللازمة، تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير عام المستشفى، ونائبه؛ الدكتور محمد جمال، وتم إحتجازهن بالأقسام المختصة لاستكمال علاجهن.



واتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، حيث حُرِّرَ محضر بالواقعة، وتابعت وحدة مرور إهناسيا والوحدة المحلية، الحادث، ورفع آثاره.