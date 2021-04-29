استغل الجيرة وهتك عرض البراءة.. عامل يحاول اغتصاب طفلة في البحيرة.. الأم: استدرج ابنتي أثناء انشغالي بصلاة التراويح

جريمة تحرش جنسي

واقعة مأساوية جديدة دارت أحداثها بقرية إبتوك التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة ، حيث أقدم عامل يدعي محمد ويبلغ من العمر ٤٠ عامًا، على محاولة اغتصاب وهتك عرض والتحرش بالطفلة "سما " تبلغ من العمر ٤ سنوات ، التفاصيل الكاملة لتلك الجريمة تنقلها "صدى البلد " من خلال الحديث مع والدة الطفلة المعتدى عليها.

ففي البداية تقول والدة الطفلة المعتدى عليها، إن نجلتها تبلغ من العمر ٤ سنوات، وكانت تتردد كثيرًا على منزل المتهم، وذلك بسبب الجيرة حيث إن المنزلين تفصلهما أمتار قليلة عن بعضهما أي أن المسافة قريبة جدا، بالإضافة إلى وجود أطفال من سنها هناك كانت تلهو معهم في الشارع دائما هي وشقيقتها.

وأوضحت والدة الطفلة، أنها ترك نجلتها جالسه مع شقيقتها أمام المنزل لحين الإنتهاء من صلاة التراويح و عقب انشغال شقيقتها مع نجلها الصغير، قام المتهم بالنداء عليها للوقف بجانبه أثناء إصلاح الدراجة النارية الخاصة به وذهبت معه إلى بدرون منزلهم

وأضافت والدة المجني عليها: "عقب الإنتهاء من صلاة التراويح ذهبت خارج المنزل لنداء عليها وكنت أظن إنها تلعب مع الأطفال في الشارع، قبل خروج من المنزل سمعت صوت خبط فتحت الباب لقيت بنتي خايفه وتبكي سألتها في ايه، اهدي لو عملت حمام متخافيش، ردت عليا لا يا ماما عمو محمد هو اللي عمل عليا حمام ".

كلمات صادمة وصاعقة وقعت على قلب الأم، لتتحدث مع نجلتها كي تخبرها ما الذي حدث بالضبط معها قائلة " احكيلي يا حبيبتي ومتخافيش عم محمد عمل معاكي إيه؟"، لتروي الأم مأساة ابنتها قائلة: "في البداية كانت سما خائفة أن تحكي لي ما حدث، قائلة بنبرة مرتبك انه طلب منها الذهاب معه إلى البدرون للوقوف بجواره أثناء تصليح الدراجة النارية، ثم قام بخلع ملابسها وملابس وقام بالاعتداء عليها ".

ولفتت الأم إلى أنها عقب علمها بما حدث نجلتها، عرضتها على بعض الأطباء الذين أكدوا بالكشف الظاهري أنها تعرضت لمحاولات اغتصاب كثيرة، مؤكدين أنها لم تصل إلى الاغتصاب الكامل، لكن الأم في انتظار تقرير الطب الشرعي الذي سيحسم الموقف رسميا وقانونيا.

وأشارت والدة الطفلة الضحية إلى أنها عقب علمها بتفاصيل الموضوع توجهت إلى حماها وأخبره عدم إخبار والدها خوفاً من ارتكابه جريمة قتل ، قائله:" من خوفي رميت ملابس بنتي في القمامة لأنها كان عليها آثار التعدي،قمت بالذهاب إلى الجاني لكنه أنكر ما حدث، قمت بتحرير محضر في قسم الشرطة وتم القبض على المتهم ".

كانت بداية الواقعة بتلقى مركز شرطة شبراخيت ، بلاغا من والدة طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات، بالاعتداء جنسيا على طفلتها، واتهمت عامل يبلغ من العمر ٤٠ سنة.

وكشفت التحريات وجمع المعلومات صحة ما جاء بأقوال المبلغة وقيام المتهم المذكور بإرتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة