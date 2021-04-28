تعرض لحادث| محافظ المنيا يطمئن على رئيس مدينة أبو قرقاص

زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، للاطمئنان علي حالته الصحية بمستشفى المنيا الجامعي إثر تعرضه لحادث مروري، مما أدي إلي إصابته بعض الكسور والكدمات.

رافق المحافظ الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن.

وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية لرئيس المدينة، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة سالما لمباشرة مهام عمله.

وفي سياق متصل أجري المحافظ اللواء أسامة القاضي جولة تفقدية بعدد من مواقف السيارات، بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.

شملت جولة المحافظ ، عدداً من مواقف قري تلة وصفط الخمار بغرب مدينة المنيا، وموقف مراكز جنوب وموقف المحافظات بحي غرب، وموقف مراكز شمال بالإخصاص، حيث تفقد المحافظ عددا من وسائل النقل العام، ووجه بعدم السماح بتحرك أي وسيلة من وسائل المواصلات الا بعد التأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامات الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة الى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

والتقي المحافظ خلال جولته بالمواقف بعدد من المواطنين، حيث ناشدهم بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا، مشيراً الى أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد "القاضي" على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.

وخلال جولته بعدد من المواقف، كلف المحافظ الوحدة المحلية بالمنيا، بالإزالة الفورية للإشغالات، بشارع سكة تلة، حفاظاً على حرم الطريق العام، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات، بالتنسيق مع المرافق والمرور ، كما شدد المحافظ على حسن التعامل مع الباعة الجائلين وإيجاد بدائل مناسبة لهم .

