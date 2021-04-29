الكوكب الذي تتنفس منه التاريخ.. مدينة المحرق بالبحرين هنا حكايات الشغف والحنين

لأن الذكريات جميلة والماضي لا يعود، وثمة إحساس يتأجج في فؤاد المارين بها، فإحساس المكان يسيطر على المشاعر بين دفء الشوق وحرارة الحنين فلا تقبيل الجدران يكفي ولا رفاة الأحبة يغني حين يأخذك الحنين إليها فإنك تصبح رهينة لأنفاسها وتمسي متيما بأجوائها .. أنها المحرق بمملكة البحرين مدينة السحر والجمال تلك المدينة التي يفوح منها عبق التاريخ .

بلدة يتمازج فيها التاريخ والتراث، عُرف عنها الكوكب الذي تتنفس من خلاله عبق التاريخ، المحرق سدرة البيت ودهاليزه، هي المشموم والياسمين والورد المحمدي، طيور النورس الحاضرة على أسيافها، صخرة أتى بها البحر لتصنع البيوتات والرواشن، المحرق أسطورة العصر وديمومة الحياة.

تعد مدينة المحرق هي واحدة من أكبر مدن البحرين وتعتبر ثالث أكبر مدينة. كانت عاصمة البلاد حتى عام 1932 عندما حل المنامة محل المحرق. .

تعد المدينة، مركزاً دينياً مهماً في البلاد، وتقع في جزيرة المحرق. يوجد في الجزيرة أيضًا مطار البحرين الدولي. يعود تاريخ المدينة إلى عصر دلمون.

تضم المحرق أنجح نادي كرة قدم في البلاد وهو نادي المحرق، وتشتهر المدينة كذلك بسوقها وبالموسيقى والفنون التقليدية.

أما جزر أمواج وهي جزر صناعية في المحرق فتحتوي علي العديد من الشواطئ والفنادق والمشاريع السكنية الحديثة والخدمات الترفيهية.

من العناصر الأخرى التي تميز المحرق اشتهارها بصناعة حرف يدوية جميلة، حيث يمكنك اختيار بعض المشتريات الجيدة من هناك.

ومن الأماكن الأخرى التي يجب زيارتها في المحرق منزل الشيخ عيسى بن علي، منزل عبد الله الزايد ، قلعة عراد وأبراج الرياح.