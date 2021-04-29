تقارير يومية.. التنمية المحلية: تقييم لقيادات الإدارات وفق تطبيق الإجراءات

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المحافظات تقوم الفترة الحالية بـ حملات على مستوى كل الوحدات المحلية، كما أن غرفة عمليات وزارة التنمية تتابع غرف العمليات داخل المحافظات، ويتم إرسال تقارير بشكل يومي.



وأضاف “قاسم” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحقيقة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن مبادرة “صوتك مسموع” تتلقى كافة الشكاوى الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في كل المحافظات، كما أن هناك خطا ساخنا للتواصل مع الوزارة وصفحة على فيسبوك.



وأشار إلى أن الوزرة تتعامل على الفور مع أي شكاوى تصل إليها ، موضحا: رقم 01150606783 الخاص بالوزارة وعلى من يجد أي مخالفات التواصل على الفور.



ولفت إلى أن هناك تقييما لقيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والأحياء وفقا لجهودهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية.



