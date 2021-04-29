الصحة تكشف عن دور فرق التواصل المجتمعية علي مستوى الجمهورية .. فيديو



قال الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة ،إن فرق التواصل المجتمعية للمواطنين تتواجد في مختلف أنحاء الجمهورية ويتواجدون في الأسواق ومحطات مترو الأنفاق والمولات ويقومون بتوعية المواطنين للوقاية من فيروس كورونا .

واضاف متحدث الصحة خلال مداخلة هاتفية في " نشرة التاسعة " المذاعة علي القناه " الأولي المصرية " : أن فرق التواصل المجتمعي كان لها دور الفترة الماضية من خلال دورهم في المشاركة المجتمعية من اجل الكشف عن الأمراض لدي المواطنين منها أمراض الثدي المزمنة .

واوضح متحدث الصحة ، أن فرق التواصل المجتمعي قامت بالكشف علي جميع أطفال دور الأيتام علي مستوي الجمهورية هذا بالإضافة إلي المساهمة في تنظيم تلقي اللقاحات للمواطنين .