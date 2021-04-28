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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري السوبر للسلة.. سيدات سبورتنج يهزم الأهلي للمرة الثانية ويقترب من الدرع

صدى البلد

 نجح فريق سبورتنج، في الفوز بثاني مواجهات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة “سيدات” على حساب النادي الأهلي بنتيجة 86 - 76.
 

وتستضيف صالة هيئة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، مواجهات دور نهائي دوري السوبر، المقامة بنظام Best of 5.
 

وحقق سبورتنج، الفوز، في ثاني المواجهات بينه وبين النادي الأهلي؛ بعد أن فاز في اللقاء الأول بنتيجة 94 - 69.


وانتهت الفترة الأولى بين الأهلي وسبورتنج، لصالح الأحمر بنتيجة 23- 20 قبل أن يعود الفريق السكندري وينهي الفترة الثانية والشوط الأول لصالحه بنتيجة 38 - 32.

وواصل سبورتنج، تقدمه على الأهلي، وأنهى الفترة الثالثة بنتيجة 63- 52، ليؤكد فوزه باللقاء، وينهي المباراة بنتيجة 86- 76 في الفترة الرابعة والأخيرة.
 

ومن المنتظر أن تقام المباراة الثالثة بين الفريقين، بعد غد، الجمعة، على نفس الصالة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

سبورتنج دوري السوبر لكرة السلة أخبار النادي الاهلي أخبار الرياضة

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