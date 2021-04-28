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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الذكريات الحلوه.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد جمعة بصحبة محمد سعد وأحمد عز

صدى البلد

نشر الفنان محمد جمعة صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،ظهر فيها مع الفنان أحمد عز ومحمد سعد.

وكتب جمعة معلقا من خلال الصورة:"#محمد_جمعه #احمد_عز #محمد_سعد الذكريات الحلوه".
 

 

ويشارك الفنان محمد جمعة في المسلسل الرمضاني “هجمة مرتدة”وتعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

محمد جمعة احمد عز محمد سعد

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