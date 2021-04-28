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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تعلن عن تحرك عاجل تجاه الممارسات الإسرائيلية في القدس

القدس
القدس

كشف وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، صخر دودين، عن تحرك أردني رسمي؛ لوقف ما وصفه بـ"الاستفزازات الإسرائيلية" في القدس.
 

وبحسب تصريحات خاصة لموقع “CNN بالعربية”- ردًا على سؤال حول احتمالات استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان أو اتخاذ إجراءات أخرى- قال دودين: إن "اﻷردن دائمًا في قضية فلسطين ودرتها القدس الشريف، يتبع التدرج الحصيف في الدبلوماسية الأردنية، مع السفراء والمجموعة الأوروبية والأمم المتحدة من خلال الإدارة الأمريكية؛ من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل"، وأنه بدأ فيها فعليًا على كل الصعد والمستويات.
 

واستطرد “دودين”: “لكن هذه دائمًا تأتي من خلال السياسة الناعمة، والقوى التي نمتلكها، والوصاية الهاشمية هي قوة ناعمة، ونحن لا نمتلك صواريخا ولا دبابات للقيام بهذا”.

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واختتم: "ولسنا بصدد هذا الأمر، لكن نقوم بمقاربات دبلوماسية وسياسية؛ للضغط على الجانب الإسرائيلي، ليكف عن هذه الأعمال المستفزة لإخواننا المقدسيين".

الأردن اشتباكات القدس وزير الاعلام إسرائيل صخر دودين

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