دولة عربية تعلن عن تحرك عاجل تجاه الممارسات الإسرائيلية في القدس

كشف وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، صخر دودين، عن تحرك أردني رسمي؛ لوقف ما وصفه بـ"الاستفزازات الإسرائيلية" في القدس.



وبحسب تصريحات خاصة لموقع “CNN بالعربية”- ردًا على سؤال حول احتمالات استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان أو اتخاذ إجراءات أخرى- قال دودين: إن "اﻷردن دائمًا في قضية فلسطين ودرتها القدس الشريف، يتبع التدرج الحصيف في الدبلوماسية الأردنية، مع السفراء والمجموعة الأوروبية والأمم المتحدة من خلال الإدارة الأمريكية؛ من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل"، وأنه بدأ فيها فعليًا على كل الصعد والمستويات.



واستطرد “دودين”: “لكن هذه دائمًا تأتي من خلال السياسة الناعمة، والقوى التي نمتلكها، والوصاية الهاشمية هي قوة ناعمة، ونحن لا نمتلك صواريخا ولا دبابات للقيام بهذا”.

على نفقته الخاصة.. ملك الأردن يتبرع بتجديد فرش المسجد الأقصى

الأردن تندد باعتداءات المحتلين على القدس

واختتم: "ولسنا بصدد هذا الأمر، لكن نقوم بمقاربات دبلوماسية وسياسية؛ للضغط على الجانب الإسرائيلي، ليكف عن هذه الأعمال المستفزة لإخواننا المقدسيين".