رفع 15 طن قمامة ومخلفات بقري المنيا

شنت الوحدة المحلية بالمنيا ،حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة من جانب الطرق والشوارع ومتابعة أعمال النظافة بنى محمد سلطان بعمارات الاوقاف وشوارع عزبة جارحى وطريق القاهرة أسوان الزراعى .



وأفاد محمد سميح سكرتير الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان إنه تم رفع ما يقارب من ١٥طن من المخلفات والقمامة وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي .



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وفي سياق متصل أجري المحافظ اللواء أسامة القاضي جولة تفقدية بعدد من مواقف السيارات، بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.

شملت جولة المحافظ ، عدداً من مواقف قري تلة وصفط الخمار بغرب مدينة المنيا، وموقف مراكز جنوب وموقف المحافظات بحي غرب، وموقف مراكز شمال بالإخصاص، حيث تفقد المحافظ عددا من وسائل النقل العام، ووجه بعدم السماح بتحرك أي وسيلة من وسائل المواصلات الا بعد التأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامات الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة الى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

والتقي المحافظ خلال جولته بالمواقف بعدد من المواطنين، حيث ناشدهم بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا، مشيراً الى أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد "القاضي" على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.

وخلال جولته بعدد من المواقف، كلف المحافظ الوحدة المحلية بالمنيا، بالإزالة الفورية للإشغالات، بشارع سكة تلة، حفاظاً على حرم الطريق العام، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات، بالتنسيق مع المرافق والمرور ، كما شدد المحافظ على حسن التعامل مع الباعة الجائلين وإيجاد بدائل مناسبة لهم .