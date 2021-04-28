بعد قرار اليوم.. أحمد موسى يشكر رئيس الحكومة

إجازة 5 أيام

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في حلقة سابقة، باعتماد يوم الإثنين، إجازة رسمية، بمناسبة شم النسيم، بدلا من ترحيلها ليوم الخميس.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء أصدر قرارا، اليوم، بأن يكون يوم الإثنين إجازة رسمية.



وقدم “موسى” الشكر لـ"رئيس الوزراء"، على الهواء، قائلا: "شكرًا دكتور مصطفى مدبولي على هذا القرار".



ولفت إلى أن الإجازة، ستكون من غد الخميس، وحتى يوم الإثنين المقبل.



