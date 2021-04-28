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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شاهد.. التفاصيل الكاملة لحفل تكريم محمود فهمي بـ الأهلي ومنحه القلادة الذهبية

صدى البلد

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم على تكريم المستشار محمود فهمي، عضو مجلس الإدارة الأسبق، المستشار القانوني للنادي، في احتفالية كبيرة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك تقديرًا لحجم عطائه، وإخلاصه وتفانيه في خدمة الأهلي متطوعًا لفترة امتدت لما يزيد على نصف القرن.

وحضر الحفل مجلس إدارة النادي ولفيف من المسئولين السابقين للنادي، يتقدمهم محرم الراغب، والمهندس هشام سعيد، وتيسير الهواري، والمستشار أسامة قنديل، والمهندس عدلي القيعي، والمهندس مصطفى مراد فهمي، والعميد محمد مرجان، والمستشار محمد عثمان، إلى جانب المستشار منصف نجيب، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، وذلك بالإضافة إلى عائلة المستشار محمود فهمي.

كما منح مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، المستشار محمود فهمي قلادة «النادي الأهلي الذهبية»، وهي أسمى مراتب التكريم؛ عرفانًا بما قدمه، وتقديرًا لمساهماته الجليلة في رفعة الأهلي والدفاع عن قضاياه متطوعًا في كل المحافل.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على إهداء المستشار محمود فهمي خطاب شكر مقدمًا من مجلس الإدارة، كما قام بإهدائه قميص النادي.

بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي عن ارتباط المستشار محمود فهمي بالنادي الأهلي، ورحلة عطائه التي امتدت لأكثر من 50 عامًا، والتي بدأت بانضمامه إلى فريق الناشئين لكرة القدم، ثم التحاقه بعدها بفريقي السباحة والجمباز، وصولًا إلى تدرجه في عمله القانوني ودوره كعضو بمجلس إدارة النادي ثم مستشار قانوني للنادي.

ومن جانبه قال محمود الخطيب، رئيس النادي، في بداية كلمته خلال الحفل إنه من الصعب عليه وصف ما بداخله تجاه قيمة كبيرة بقدر المستشار محمود فهمي، وقال: «أتذكر أول مجلس إدارة تواجدت فيه منذ ما يزيد على ٣٣ سنة، وكان المستشار محمود فهمي حاضرًا، وإلى يومنا هذا هو ضلع كبير في الحفاظ على حقوق النادي القانونية وبشكل يليق باسم وتاريخ النادي».

وذكر محمود الخطيب في حديثه دور المستشار محمود فهمي في تجاوز الكثير من الأزمات القانونية التي واجهت الأهلي في العديد من الملفات الشائكة، والتي نجح في حلها جميعًا.

وتحدث الخطيب عن شخصية المستشار محمود فهمي في العمل وهدوئه ونجاحه في كافة الملفات القانونية التي تخص الأهلي، وفي مقدمتها ملف لائحة النظام الأساسي، ورهانه على وعي أعضاء الجمعية العمومية في الحضور للموافقة على تطبيق اللائحة.

ومن جانبه أعرب المستشار محمود فهمي عن سعادته بهذا التكريم وتقليده بالقلادة الذهبية للنادي، وقال إنه لا يجد كلمات يعبر بها عن قدر سعادته، موجهًا الشكر لمجلس الإدارة على هذه اللفتة النبيلة، التي تعبر بحق عن عراقة الأهلي واحترامه وتقديره لرموزه على مر التاريخ.

 

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النادي الأهلي محمود الخطيب هشام سعيد محمود فهمي مصطفى مراد فهمي

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