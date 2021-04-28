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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة التخطيط: لا أعباء جديدة على المواطن في برنامج الإصلاحات الهيكلية لـ الإصلاح الاقتصادي

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

قالت  هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه  لا أعباء جديدة على المواطن في المرحلة الثانية من برنامج الاصلاحات الهيكلية في الاصلاح الاقتصادي .

 

وأضافت هالة السعيد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " :" المرحلة الاولى من الاصلاح الاقتصادي كانت تتعلق بالإصلاح المالي والنقدي وأي برنامج إصلاح مالي نقدي له بعض التكلفة على المدى القصير وصلنا الأن لمستهدفات جيدة في الاقتصاد ".

 

وتابعت السعيد :" نرغب في إحداث استدامة الاقتصاد كي يكون الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات بشكل كبير  بحيث تكون موارد الدولة من النقد الأجنبي مستدامة ".

 

وأكملت هالة السعيد : يتم العمل على الإصلاح الهيكلي في قطاعات كثيرة داخل الدولة ومنها قطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا: يتم العمل منذ عام على برنامج الإصلاح الهيكلي وبدأنا في إجراء لقاءات مع مجتمع الأعمال والخبراء لمناقشة تفاصيل الإصلاحات الهيكلية.

 

وأشارت السعيد إلى أن برامج الإصلاح الهيكلي ديناميكية ويتم العمل على تقوية قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وزيادة الفرص الاستثمارية في التصدير وتوفير فرص عمل كثيرة في هذه القطاعات “، مضيفة:” يتم العمل على تهيئة بيئة العمل بمزيد من مشاركة القطاع الخاص  وتنشيط البورصة المصرية".

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