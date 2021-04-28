إبراهيم نور الدين حكما لمواجهة الزمالك والمقاولون

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد طاقم حكام مباراة الخميس المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر ببطولة الدوري الممتاز.

ويلتقى فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره المقاولون العرب على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وجاء طاقم حكام لقاء الزمالك وذئاب الجبل على النحو التالي: الدولى ابراهيم نورالدين حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين سمير جمال ورجب محمد وحكما رابعا وليد الصياد وحكما للفيديو طارق مجدى ومساعده حسنى سلطان.

الفارس الابيض يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز فيما يطارده غريمه التقليدي النادى الأهلى الذى حل فى مركز الوصيف.