أسرة تكشف عن تفاصيل الخروج بشارع 306 بالدقي.. فيديو

قال أحمد الجنيدي إنه زار شارع “306” في الدقي من قبل مع أصدقائه، مؤكدا أنه كان لا بد أن يأتي مع عائلته خلال شهر رمضان وخاصة أولاده.

وأضافت ياسمين عادل خلال تصريحات لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أنني قلقة بشكل كبير بسبب كورونا لذا أفضل الخروج في الأماكن المفتوحة لاستنشاق الهواء بعيدا عن الأماكن المغلقة والزحام.

وتابعت ياسمين إنها المرة الأولى أن تزور “شارع 306” في الدقي مؤكدة أن الأسعار جيدة وفي متناول المواطن العادي فلا تتجاوز 100 جنيه.

وأشار خالد عبد الظاهر، مهندس زراعي إلى أن هذا المكان آمن للأطفال ويتخذ جميع احتياطات السلامة والأمان.