دي بروين يفوز بجائزة رجل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

فاز البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه بباريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فوز دي بروين بالجائزة جاء بعد قيادته فريقه للفوز على باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، حيث سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ٦٣ من عمر المباراة.

وفاز فريق مانشستر سيتي على نظيره باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.