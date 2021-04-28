ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم|محمد سامي يمازح جمهوره من كواليس نسل الأغراب

شارك المخرج محمد سامي متابعيه صورة من كواليس المسلسل الرمضاني “نسل الاغراب”، ونشر صورة جديدة برفقة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد سامي ممازح متابعيه من خلال الصورة: "ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم".



وشهدت الحلقة الــ ١٦ من مسلسل "نسل الأغراب" وفاة منة فضالي "عزيزة"؛ وللمرة الأولى وفي مشهد مؤثر يقوم أحمد السقا شقيقها "عساف الغريب" بالبكاء عليها بحرارة.

فيما علم على الغريب "دياب" بوفاة حبيبته منة فضالي فتأثر للغاية وتذكر اللحظات السعيدة بينهما في الماضي حين كانا يعيشان قصة حب ولكنها فشلت.

بعد ذلك يخبر غفران الغريب زوجته مي عمر “جليلة” بعدم رغبته في ذهابها إلى جنازة "عزيزة" لتحدث مشكلة كبيرة بينهما.

غاب عن العزاء غفران الغريب؛ ولا أي شخص من أنصاره وهو ما أغضب نميري “محمد جمعة”.

ويبدو أن الخلاف بدأ يشتد بين سليم وحمزة بسبب فاطمة حيث أخبر حمزة شقيقه أن عليه أن يبتعد عن فاطمة لأنه يحبها ويريد ان يتزوجها.

وتنتهي الحلقة بمفاجأة بقدوم غفران الغريب وجليلة إلى منزل على الغريب؛ حيث طلب غفران ان يبلغوا عساف ان يأتي حتي تختار جليلة واحدا منهما.

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.