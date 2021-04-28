شاهد | رد فعل الفنانة نادية الجندي على اتهامها بسرقة مجوهرات في "5 نجوم"

حلت الفنانة نادية الجندي ضيفه اليوم في برنامج " 5 نجوم " وهذا بعد إقناعها بالحضور إلي مكان التصوير من قبل الفنانة نور عادل والتي تريد عمل مقلب بالفنانة نادية الجندي بدون علمها وبالتالي اصطحبتها إلي محل مجوهرات من اجل الشراء .

انفعلت الفنانة نادية الجندي عندما تم سؤالها علي خاتم سرقته إحدى الزبائن المتواجدين مع الفنانة في المحل قائلة "حاسبي علي كلامك " انتي عارفة انتى بتكلمي مين مؤكدة إنني أتعامل مع اكبر محلات للمجوهرات في العالم وطالبت بمراجعة الكاميرات لمعرفة السارق .



برنامج خمس نجوم يعرض على قناة "أم بي سي مصر " يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أن برنامج خمس نجوم، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي ؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.