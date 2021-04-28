الصحة: فرق التواصل المجتمعي تقدم التوعية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية

قال خالد مجاهد، المتحدس باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية ووزارة الصحة تهتم بالتوعية المجتمعية لتعزيز الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، موضحا أن الوزارة قامت بنشر فرق التواصل المجتمعي.



وأضاف “مجاهد” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، الفرق متواجده في كل المحافظات وتضم حوالي 5 آلاف مثقف صحي، 14 ألف رائدة صحية، موضحا: فرق التواصل لديها زي خاص بها، بالإضافة إلى امتلاكهم أجهزة تابلت مرتبطة بقواعد البيانات.



وأوضح أن الفرق تتواجد في أماكن عديدة ومتفرقة منها المولات التجارية والأسواق العامة ودور العبادة، وذلك من أجل توعية المواطنين ومساعدتهم في تخطي أي عواقب تواجه المواطنين.



وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت بإرسال فرق من القطاع الطبي الوقائي والعلاجي إلى محافظة سوهاج، كما انها أمدت المحافظة بالعديد من المستلزمات والأسرة ورصيد أكسجين احتياطي.







