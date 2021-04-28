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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر وصف نجم الأهلي السابق بـ الجاسوس واستغناء النادي عنه مرتين .. فيديو

محمد حشيش نجم الأهلى
محمد حشيش نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق

كشف محمد حشيش نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، عن سبب استغناء النادي الأهلي عنه مرتين، قائلاً إن الكابتن طارق سليم كان يضطهده بسبب مشادة حدثت بينهما أمام النادي على ركنة السيارة.

وأضاف "حشيش " خلال لقائه مع برنامج "خط أحمر" المُذاع على فضائية " الحدث اليوم "، أنه كان أول لاعب مصري يحترف في تونس ، معقباَ : " سعيد بتجربتي مع الملعب التونسي وحققت معهم الكثير من الألقاب والبطولات وكانت تجربة رائعة ومفيدة للغاية واستغرقت موسمين " .

 

ونوه نجم الأهلى، أن الكابتن على أبو جريشة طلب منه شرائط فيديو لمباريات نادي الإفريقي التونسي للاتطلاع على طريقة لعبهم ، مضيفاً أن نادي الإسماعيلي ذهب إلى تونس وقدم أداء أكثر من رائع وعقب اللقاء أدلى أبو جريشة بتصريحات لوسائل الإعلام التونسية قائلا: "المباراة كانت سهلة وجميع المعلومات الكابتن محمد حشيش دعمنا بها"، وشنت الصحافة التونسية هجوما حادا عليه ووصفوه بالجاسوس.

 

من جانبه ، تلقي محمد حشيش عرضا للاحتراف في بريمن الألماني الا أن الظروف في تلك الفترة وصعوبة الاتصالات حالت دون تحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي، ثم جاء رحيله لصفوف نادي المقاولون العرب وبعدها خوض الإحتراف موسم 91-92 في صفوف الملعب التونسي كأول لاعب مصري يحترف في تونس.

 

الكابتن محمد حشيش النادي الأهلي منتخب مصر برنامج خط أحمر اخبار التوك شو

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