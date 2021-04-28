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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهيدا تفجيرات جامعة القاهرة.. الاختيار ٢ يعرض بطولات طارق المرجاوي وعبد الرؤوف الصيرفي

صدى البلد

رصد مسلسل الاختيار ٢ بطولة جديدة من بطولات شهداء الشرطة حيث عرض تفجير ٣ قنابل استهدفت تمركزا امنيا امام جامعة القاهرة في اوائل شهر ابريل عام ٢٠١٤ واستشهد على اثره العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة واصيب اللواء عبد الرؤوف الصيرفي حكمدار الجيزة الذي استشهد متاثرا باصابته بعد ملازمته الفراش ٧ اشهر.

المرجاوي

شهيد تفجيرات جامعة القاهرة.. لم يستطع المرجاوى رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة الهروب هذه المرة من القدر، حيث كانت المرة الأولى عندما استهدفته جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية والعميد جرير مصطفى مدير المباحث الجنائية بالجيزة آنذاك أمام سينما رادوبيس، حيث انفجرت القنبلة بعد عودتهما من الطريق الذى كانا يسيران به ونشر أنصار بيت المقدس الإرهابية بيان بنجاة العميد طارق المرجاوى والعميد جرير مصطفى وتوعداهما بمزيد من الدماء جزاء لهما لتصديهما لتظاهرات الإرهابية بمنطقة الطالبية.

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كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة مساء، بينما يتلقى الشهيد طارق المرجاوى مكالمة تليفونية من قيادى بمديرية أمن الجيزة يخبره فيها أن هناك معلومات من قطاع الأمن الوطنى تفيد باعتزام طلاب الإرهابية بالتظاهر والتعدى على رجال الشرطة بعد الخروج من الحرم الجامعى.. لحظات ويجرى الشهيد مكالمات مع مفتشى مباحث فرقة الغرب يخبرهم بضرورة الحضور فى محيط الجامعة وحدد أسماء ضباط المباحث واتفق على حضورهم فى التاسعة صباحا بالفعل حضر الشهيد فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتفقد الحالة الأمنية سيرا على الأقدام ثم عاد مرة أخرى إلى مقر الاستراحة الذى استشهد فيه، وجلس بجوار اللواء عبد الرؤوف الصيرفى نائب مدير الأمن لقطاع الغرب وفيما يتابع الشهيد الحالة الامنية وقع انفجار ضخم هز أركان مبنى الاستراحة الذى كان بجواره، وعندما التفت من هول المشهد، انفجرت القنبلة الثانية لتقضى عليه وتصعد روحه الطاهرة إلى بارئها.

عبد الرؤوف الصيرفي

وفي شهر ١٢ عام ٢٠١٤ استشهد اللواء عبد الرؤوف الصيرفي حكمدار الجيزة بعد اصابته بثقب في المعدة وملازمته الفراش 7 اشهر جراء اصابته في انفجارات ميدان النهضة وجامعة القاهرة التي اسفرت عن استشهاد العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة .
وكان الصيرفي قد اجري عدة عمليات جراحية في قدمه عقب اصابته بشظايا في تفجيرات جامعة القاهرة وتحسنت حالته ومنذ فترة تم نقله الي المستشفي لاجراء جراحة اخري بقدمه وتحسنت الحالة حتي تدهورت الحالة بشكل مفاجيء وتم نقله الي مستشفي الصفا وباجراء الاشعة اللازمة تبين اصابته بثقب في المعدة ومع استمرار تدهور الحالة لفظ انفاسه الاخيرة .
 

مسلسل الاختيار ٢ الاختيار ٢ شهداء الشرطة جامعة القاهرة طارق المرجاوي قطاع غرب الجيزة

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