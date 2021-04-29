بائعون بأكشاك 306 يكشفون تفاصيل العمل في شهر رمضان .. فيديو

كشف عدد من أصجاب الأكشاك بشارع 306 بالدقي عن تأثير كورونا عليهم.

فقال أحمد حسن خلال تصريحات لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر إنه يعمل في كشك بشارع 306 مؤكدا أني أعمل على مدار 12 ساعة في الأيام العادية لكنني في شهر رمضان أعمل من الساعة 6 مساء حتى 1 صباحا.

وأضاف حسن أنني سعيد بالعمل في شارع 306 مؤكدا أنني ابلغ من العمر 22 عاما واعمل على سيارة لبيع الحلويات.

وتابع محمد أنني أعمل منذ عام على عربية لبيع الأكل مشيرا إلى أن الوضع العام خلال هذه الفترة في رمضان هادئ على عكس الأيام العادية.