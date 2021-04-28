معقول دا يوقف قطر| أحمد موسى ينفعل لاقتحام "كارو" خط سكة حديد..شاهد

السكة الحديد

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، وقال إن هناك كوارث كانت ستحدث اليوم أولها مرور عربة كارو من على خط السكة الحديد، وتوقف القطار حتى يتم تحريك العربة.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك كارثة أخري وهي: " جرار قصب يقتحم سور السكة الحديد بأسوان والسائق توقف من أجل مرور الجرار".



ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك قرار رادع لمن يمر من الأماكن غير المخصصة للمرور بالسكة الحديد.



وطالب أحمد موسى بتكريم سائقى القطارات الثلاثة، وطالب ايضًا بتعديل القانون لمحاسبة من يعبر السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور".

